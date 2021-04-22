В Лабытнанги бродячие собаки напали на горожанку прямо у здания мэрии

В ямальском Лабытнанги бродячие собаки напали на горожанку у здания мэрии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 7.30 20 апреля возле администрации города почти у крыльца стая из шести собак с бирками на ушах кинулась на человека. Хозяйка домашней собаки, гулявшая со своим животным, наблюдала за ситуацией, начала говорить, что собаки не кусаются, хотя человек практически "отпинывался" от них. Пусть администрация города просмотрит запись с видеокамер. Пора обращаться в прокуратуру, за бездействие", - говорится в группе "Лабытнанги.Info".

К посту появился комментарий администрации города.

"Если собаки проявляют агрессию, обязательно обращайтесь в ЕДДС по номеру 112. Звонки принимаются круглосуточно. Служба отлова будет направлена по адресу. Сегодня исполняется закон, который определяет все действия в отношениях бродячих животных. С 2020 г. отловленных животных помещают в приют. После проведения стерилизации, вакцинации, чипирования зоозащитники делают всё от себя возможное, чтобы пристроить животных в добрые руки, но не всегда получается. В этих случаях, согласно действующему закону, животные возвращаются туда, где были отловлены. Агрессивные собаки остаются в приюте. Решение вопроса видится в сознательном, ответственном отношении в содержании животных. Ведь животные на улице не появляются сами собой", - говорится в ответе мэрии.

Напомним, проблема бродячих собак стоит на Ямале очень остро. Например, недавно бешеное животное покусало 13 человек.