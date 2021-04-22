Экс-глава Екатеринбурга Ройзман не собирается выдвигаться в Госдуму

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на кресло депутата Госдумы. По его словам, на это имеется сразу несколько причин:

1. Отсутствие технической возможности. "Ни одна партия не дает гарантий, что меня зарегистрируют и не снимут".

2. Трудоемкий сбор подписей и постоянные изменения в правилах. Все подписи должны быть заверены нотариально: на каждую из 15 тыс. уйдет от 1,4 тыс. руб., что в совокупности выльется в 21 млн руб.

3. "Для меня Госдума – это пять лет потратить на своих избирателей. Когда тебе 58 лет, ты считаешь года по-другому – у меня есть чем заняться". По словам Ройзмана, ему проще помогать людям, работая в фонде.

"Я человек взрослый и могу работать только на результат. И когда ты на старте понимаешь, что у тебя нет технической возможности для этого… Это как гроссмейстеру сказать играть без ферзя, коня. И самое главное – все самые серьезные вещи и проекты в своей жизни я осуществил без какого-либо статуса, и я смогу и дальше обойтись без него", - заявил Ройзман.

Он также отметил, что не собирается уходить из политики. Так, Ройзман готов участвовать в борьбе за кресло главы Екатеринбурга, но только если выборы станут прямыми.