В Хабаровске лед из вскрывшегося Амура начал вылезать на набережную и напугал горожан

В Хабаровске ледяные торосы, образовавшиеся в результате ледохода на Амуре, в прямом смысле слова вылезли на набережную и поломали кованную ограду вдоль реки. Прохожие едва успевали разбегаться – так быстро глыбы грязного льда вскарабкивались на берег и "бежали" вслед за людьми. Очевидцы засняли происходившее на телефоны.

Между тем, в хабаровском краевом управлении МЧС еще вчера сообщали, что процесс вскрытия рек идет без угрозы населенным пунктом, хотя в этом году процесс идет при повышенной водности, с дополнительным подъемом уровня воды, местами – до отметок неблагоприятных явлений.

"По состоянию на утро 21 апреля уровень Амура у города Хабаровска составил 257 см. За прошедшие сутки он снизился на 22 см. В настоящий момент граница вскрытия реки находится выше села Елабуга. Со слов главы поселения здесь отмечаются подвижка льда и частый ледоход. Угрозы жилым домам и приусадебным участкам нет. Вскрытие реки Амур на участке между селами Елабуга и Троицкое ожидается в ближайшие дни с дополнительным подъемом уровня воды на 0,5-1,5 м. Здесь главная водная артерия региона может достигнуть отметок у села. Елабуга 450-500 см (неблагоприятное явление – 450 см, опасное – 550 см), у села Троицкое 350-400 см (неблагоприятное явление – 380 см, опасное – 450 см)", - сообщили накануне в МЧС.

Спасатели отмечают, что "процесс вскрытия рек привлекает очень много людей, от мала до велика". "Наблюдение за движением льда по водной глади очень завораживает. Лёд трескается, отходит от берега, подхватывается течением, льдины сталкиваются, переворачиваются, крушат все на своем пути", - отметили в МЧС и напомнили, что приближаться к ледяным заторам категорически запрещается.