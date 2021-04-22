В Хабаровске лед из вскрывшегося Амура начал вылезать на набережную и напугал горожан

22 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО
Ледоход на реке Амур в Хабаровске. (2021) | Фото: Алексей Де / youtube.com/channel/UCEogpdydYJ-KyuZwoUXPp6A

В Хабаровске лед из вскрывшегося Амура начал вылезать на набережную и напугал горожан

В Хабаровске ледяные торосы, образовавшиеся в результате ледохода на Амуре, в прямом смысле слова вылезли на набережную и поломали кованную ограду вдоль реки. Прохожие едва успевали разбегаться – так быстро глыбы грязного льда вскарабкивались на берег и "бежали" вслед за людьми. Очевидцы засняли происходившее на телефоны.

Между тем, в хабаровском краевом управлении МЧС еще вчера сообщали, что процесс вскрытия рек идет без угрозы населенным пунктом, хотя в этом году процесс идет при повышенной водности, с дополнительным подъемом уровня воды, местами – до отметок неблагоприятных явлений.

"По состоянию на утро 21 апреля уровень Амура у города Хабаровска составил 257 см. За прошедшие сутки он снизился на 22 см. В настоящий момент граница вскрытия реки находится выше села Елабуга. Со слов главы поселения здесь отмечаются подвижка льда и частый ледоход. Угрозы жилым домам и приусадебным участкам нет. Вскрытие реки Амур на участке между селами Елабуга и Троицкое ожидается в ближайшие дни с дополнительным подъемом уровня воды на 0,5-1,5 м. Здесь главная водная артерия региона может достигнуть отметок у села. Елабуга 450-500 см (неблагоприятное явление – 450 см, опасное – 550 см), у села Троицкое 350-400 см (неблагоприятное явление – 380 см, опасное – 450 см)", - сообщили накануне в МЧС.

Спасатели отмечают, что "процесс вскрытия рек привлекает очень много людей, от мала до велика". "Наблюдение за движением льда по водной глади очень завораживает. Лёд трескается, отходит от берега, подхватывается течением, льдины сталкиваются, переворачиваются, крушат все на своем пути", - отметили в МЧС и напомнили, что приближаться к ледяным заторам категорически запрещается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Хабаровске лед из вскрывшегося Амура начал вылезать на набережную и напугал горожан

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: хабаровск, амур, ледоход, набережная



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети