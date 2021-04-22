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Общество Свердловская область В России
курорт пляж турист отдых (2012) | Фото: Накануне.ru

Свердловские отельеры оценили обещанное Путиным продление кэшбека за отдых в России

Представители туриндустрии Свердловской области прокомментировали анонсированное Владимиром Путиным продление кэшбека за отдых внутри России.
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Напомним, выступая в среду с посланием Федеральному собранию президент заявил, что программу "туристического кэшбека" в стране продлят до конца этого года.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, отельеры отмечают рост туристов благодаря программе.

"Так, в ходе третьей волны в "Атриум Палас" отеле номера забронированы до середины июня на сумму свыше 1,8 млн рублей. В целом отели Екатеринбурга получили свыше 10 млн рублей выручки. Кроме того, сами туристы получают скидку 20% не только за бронирование гостиниц, но и за покупку жд- и авиабилетов в составе туров, что стимулирует их интерес к путешествиям", - рассказала президент клуба отельеров Екатеринбурга Ирина Домина.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

А президент Уральского союза туриндустрии Наталья Ларионова отметила, что фактором, также стимулирующим развитие въездного туризма, станет предложенное Путиным упрощение получения визы для въезда из других стран.

"Сегодня для иностранных гостей самые большие сложности связаны с оформление документов для въезда в нашу страну. Возможность оформить электронную визу за четыре дня позволяет нам рассчитывать на рост делового туризма в наш промышленный регион, и, конечно, познавательного туризма сразу после снятия ограничений из-за пандемии. Мы этого очень ждем", - сказала Ларионова.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловские отельеры не исключили роста цен в гостиницах. Но говорить об этом, по их словам, пока преждевременно.

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Свердловские отельеры оценили обещанное Путиным продление кэшбека за отдых в России

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Теги: Путин, кэшбек, отели, Свердловская область



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Ранее 21.04.2021 12:23 Мск Программу "туристического кэшбека" продлят до конца года

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