22 Апреля 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

В России новые вакцины будут разрабатывать за четыре месяца

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию цитировал положения из новой стратегии Роспотребнадзора по совершенствованию работы в сфере безопасности здоровья граждан, говоря об ускоренной разработке вакцин и тестов. Об этом пишет "Фармацевтический вестник".

Стратегия называется "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья". В ней сказано, в частности, что при появлении новых инфекций все будет происходить ускоренно: за четыре дня разрабатываться тест-системы, за четыре месяца - вакцины. После этого будет запускаться прививочная кампания. Такая цель ставится к 2030 году.

Судя по обозначенным срокам, обширные исследования и проверка безопасности вакцин отменяются.

Интересно, что и тесты на коронавирус были разработаны ускоренно и без проверки приняты ВОЗ, которая признала, что они дают много ложноположительных результатов.

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В России новые вакцины будут разрабатывать за четыре месяца

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Теги: вакцина, роспотребнадзор



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