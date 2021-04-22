В России новые вакцины будут разрабатывать за четыре месяца

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию цитировал положения из новой стратегии Роспотребнадзора по совершенствованию работы в сфере безопасности здоровья граждан, говоря об ускоренной разработке вакцин и тестов. Об этом пишет "Фармацевтический вестник".

Стратегия называется "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья". В ней сказано, в частности, что при появлении новых инфекций все будет происходить ускоренно: за четыре дня разрабатываться тест-системы, за четыре месяца - вакцины. После этого будет запускаться прививочная кампания. Такая цель ставится к 2030 году.

Судя по обозначенным срокам, обширные исследования и проверка безопасности вакцин отменяются.

Интересно, что и тесты на коронавирус были разработаны ускоренно и без проверки приняты ВОЗ, которая признала, что они дают много ложноположительных результатов.