Прокуратура проверит обстоятельства аварии в Серове, в результате которой 7-летний мальчик впал в кому

Городская прокуратура Серова взяла на контроль проведение административного расследования по факту травмирования семилетнего ребенка под колесами грузовика.

Напомним, что вчера около 13.15 возле дома по ул. Кирова, водитель грузового автомобиля "Луидор 3009Z6", 1968 г.р., после выгрузки товара в магазин начал сдавать назад и не заметил двух мальчиков семи и восьми лет. В результате самый младший от полученных травм впал в кому и был госпитализирован в ГБУЗ Свердловской области "Серовская городская больница". Старший получил незначительные повреждения и был отпущен домой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в настоящее время проводится административное расследование по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения), устанавливается степень тяжести вреда здоровью, причиненного ребенку, в зависимости от которой будет решен вопрос о передаче материалов для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

На данный момент прокуратура также устанавливает, были ли соблюдены требования законодательства при разгрузке товара в магазине на территории внутридомового проезда. Помимо этого проверяется соблюдение требования законодательства, регламентирующие время труда и отдыха водителя грузового автомобиля.