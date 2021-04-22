На Марсе впервые удалось выделить кислород из местной атмосферы

Исследователям из NASA удалось получить кислород из марсианской атмосферы. Эксперимент провели на аппарате MOXIE, установленном на марсоходе Perseverance.

Атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа. MOXIE при высокой температуре (около 800 градусов по Цельсию) отделяет атомы кислорода от молекул углекислого газа и выбрасывает обратно в атмосферу монооксид углерода. В течение двух лет аппарат протестируют еще девять раз, передает Life Shot.

В первой "партии" кислорода было всего 5 граммов, но этого бы уже хватило на 10 минут работы космонавта в скафандре. Эксперты оценили важность события: технология открывает возможность к созданию на Марсе топливной смеси для ракет и, конечно, условий для работы и жизни человека.