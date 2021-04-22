На несанкционированных акциях в России задержали около 1700 человек

На несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального, которые накануне прошли в нескольких десятках российских городов, было задержано в общей сложности порядка 1,7 тыс. человек, это данные портала "ОВД-Инфо". Больше всего задержанных – 800 – в Санкт-Петербурге, также около сотни человек задержали в Уфе. В Казани, Барнауле, Сочи и Воронеже было более 50 задержанных, но в большинстве городов задержания были единичными.

Было сложно оценить масштабы акций. В ФБК* (*ФБК – внесен в реестр НКО-иноагентов) называют общую численность вышедших на акции людей в 200-300 тыс., независимые наблюдатели говорят о гораздо меньших цифрах. Самые массовые шествия были в Москве и Санкт-Петербурге – их массовость оценивают в 7-15 тыс. человек. В любом случае, даже оценки ФБК* ниже расчетных: ранее на сайте сторонников Навального было зарегистрировано более 450 тыс. пользователей, заявивших о готовности выйти на акции.