В Челябинской области за сутки у 111 человек выявили COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 111 случаев COVID-19, девять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 59 тыс. 246 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 73 заболевших. За сутки выписан 129 человека, всего в регионе выздоровели 53 тыс. 584 пациента.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них восемь от коронавируса. Еще у одного пациента COVID-19 был сопутствующим заболеванием.