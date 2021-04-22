22 Апреля 2021
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Коллаж, цифровизация, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

Минцифры заверяет, что сбор биометрических данных останется добровольным

Минцифры заверяет, что сбор биометрических данных для получения госуслуг не будет обязательным. Такой ответ ведомство прислало на запрос Общественного уполномоченного по защите семьи.
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30 декабря 2020 года были приняты изменения в закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", которые предполагают в некоторых случаях предоставление услуг исключительно в электронной форме. В марте появились сообщения, что к сдаче биометрии граждан будут принуждать административными мерами. А Единую биометрическую систему (ЕБС) решили "перезапустить" с целью внести туда данные на десятки миллионов человек.

"Для получения государственных услуг использование технологий биометрической идентификации не будет обязательным. В соответствии с вышеизложенным размещение биометрических персональных данных в ЕБС невозможно без добровольного согласия", - говорится в ответе Минцифры.

Включение же в ЕБС будет проводиться "после проведения идентификации при личном присутствии гражданина РФ его согласия", заверяет ведомство.

"Таким образом, следует не сдаваться и не поддаваться на самоуправство чиновников, пытающихся любыми способами навязать регистрацию в ЕБС и ЕСИА, при этом настаивать на своем праве на отказ от биометрической обработки персональных данных и внесения Ваших личных данных в ЕСИА и ЕБС", - заключает уполномоченный по защите семьи.

Организация напоминает, что обращение гражданина, согласно закону об обращении граждан, может быть письменным или устным, а право подать обращение никак не связано с биометрической идентификацией или регистрацией на портале госуслуг.

Недавно председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", член экспертного совета по российскому ПО при Минцифры РФ Наталья Касперская заявила, что биометрическая идентификация, как любая система распознавания, имеет неизбежные ошибки первого и второго рода - когда система распознает нечто как заданный объект то, что им не является, и когда система пропускает то, что она должна распознать. И что будет в случае массового запуска этой системы, совсем неизвестно. Кроме того, "почему мы должны отдать свою приватность в обмен на весьма эфемерные улучшения?"

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Минцифры заверяет, что сбор биометрических данных останется добровольным

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Теги: биометрия, персональные данные, биометрические данные



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