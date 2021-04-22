"Президент проводит последовательную политику, направленную на развитие и процветание нашей страны", - глава Тюменской области - о послании Путина

Президент России Владимир Путин проводит последовательную политику, направленную на развитие и процветание нашей страны. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, делясь впечатлениями от послания главы государства Федеральному собранию РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Инициатива президента о предоставлении инфраструктурных кредитов российским регионам, которые не имеют больших долгов, – очень важная инновация, убеждён Александр Моор.

"Возможность взять такой кредит на 15 лет всего под 3% годовых поможет нам намного быстрее реализовать многие важные проекты. Поэтому мы в ближайшее время направим свои предложения и заявки в правительство России для оценки и экспертизы", - сказал губернатор.

Александр Моор обратил внимание на ту часть послания президента, где говорилось о развитии транспортной инфраструктуры, в частности – об ускорении строительства современной автотрассы от Москвы до Екатеринбурга.

"Нужно сказать, что от Тюмени до Екатеринбурга автодорога уже реконструируется и расширяется. В результате к 2024 г. Тюмень будет связана с Москвой и Санкт-Петербургом новой, современной и безопасной автомагистралью. Это очень хорошо для развития экономики и туризма. Во всех странах и во все времена проекты по развитию транспортной инфраструктуры всегда были катализатором позитивных экономических процессов", - сказал глава региона.

Многих тюменцев касаются инициативы главы государства о поддержке семей с детьми, а также будущих матерей. Социальная политика всегда находится в фокусе внимания главы государства. Послание, посвященное, в основном, внутренней политике и экономике, имеет очень большое значение для Тюменской области и её жителей, подчеркнул Александр Моор.

"Мы должны быть последовательными. Текущая ситуация всегда корректирует скорость движения к намеченным целям по развитию страны и региона. Но главное – не терять эти цели из виду. Тогда наше движение будет планомерным, а самое главное, что результаты, которые мы достигаем на этом пути, будут осязаемы и понятны людям", – сказал Моор.