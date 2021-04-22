"Президент проводит последовательную политику, направленную на развитие и процветание нашей страны", - глава Тюменской области - о послании Путина

22 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область
Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

"Президент проводит последовательную политику, направленную на развитие и процветание нашей страны", - глава Тюменской области - о послании Путина

Президент России Владимир Путин проводит последовательную политику, направленную на развитие и процветание нашей страны. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, делясь впечатлениями от послания главы государства Федеральному собранию РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Инициатива президента о предоставлении инфраструктурных кредитов российским регионам, которые не имеют больших долгов, – очень важная инновация, убеждён Александр Моор.

"Возможность взять такой кредит на 15 лет всего под 3% годовых поможет нам намного быстрее реализовать многие важные проекты. Поэтому мы в ближайшее время направим свои предложения и заявки в правительство России для оценки и экспертизы", - сказал губернатор.

Александр Моор обратил внимание на ту часть послания президента, где говорилось о развитии транспортной инфраструктуры, в частности – об ускорении строительства современной автотрассы от Москвы до Екатеринбурга.

"Нужно сказать, что от Тюмени до Екатеринбурга автодорога уже реконструируется и расширяется. В результате к 2024 г. Тюмень будет связана с Москвой и Санкт-Петербургом новой, современной и безопасной автомагистралью. Это очень хорошо для развития экономики и туризма. Во всех странах и во все времена проекты по развитию транспортной инфраструктуры всегда были катализатором позитивных экономических процессов", - сказал глава региона.

Многих тюменцев касаются инициативы главы государства о поддержке семей с детьми, а также будущих матерей. Социальная политика всегда находится в фокусе внимания главы государства. Послание, посвященное, в основном, внутренней политике и экономике, имеет очень большое значение для Тюменской области и её жителей, подчеркнул Александр Моор.

"Мы должны быть последовательными. Текущая ситуация всегда корректирует скорость движения к намеченным целям по развитию страны и региона. Но главное – не терять эти цели из виду. Тогда наше движение будет планомерным, а самое главное, что результаты, которые мы достигаем на этом пути, будут осязаемы и понятны людям", – сказал Моор.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Президент проводит последовательную политику, направленную на развитие и процветание нашей страны", - глава Тюменской области - о послании Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Моор, Владимир Путин, послание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети