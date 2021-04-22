22 Апреля 2021
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Кадр из фильма &quot;Девятаев&quot; (2021) | Фото: b2b.sonypictures.ru

В Екатеринбурге пройдет закрытый показ фильма о летчике-супергерое

Завтра, 23 апреля, в Екатеринбурге состоится закрытый показ художественного фильма "Девятаев".

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, картина рассказывает о дерзком и поистине уникальном побеге легендарного советского летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева из немецкого плена в 1945 году. Фильм выходит на экраны в преддверии великого праздника - Дня Победы.

"Побег Михаила Девятаева из немецкого плена стал в прямом смысле полетом из ада! Девятаев - яркий пример настоящего супергероя, смелого и отважного человека", - отмечают организаторы.

Кадр из фильма "Девятаев"(2021)|Фото: b2b.sonypictures.ru

В Екатеринбурге закрытый показ пройдет в эту пятницу в 19.00 в ККТ "Космос". На нем будут присутствовать режиссер фильма Тимур Бекмамбетов, исполнитель главной роли Павел Прилучный, сын легендарного летчика Александр Девятаев, а также известные артисты, бизнесмены и общественные деятели.

Корреспондент Накануне.RU также побывает на мероприятии и подробно его осветит. В широкий прокат лента выйдет 29 апреля.

Афиша фильма "Девятаев"(2021)|Фото: b2b.sonypictures.ru

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В Екатеринбурге пройдет закрытый показ фильма о летчике-супергерое

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Теги: Девятаев, фильм, показ, Екатеринбург



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