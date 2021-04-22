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Общество Свердловская область
радиофак, день радио, шествие , 7 мая,ртф (2016) | Фото:gorodskoyportal.ru

Традиционное шествие радиофака УрФУ может не состояться

Празднование Дня радио, уже 25 лет проводимое студентами и выпускниками радиотехнического факультета УПИ (ныне — Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, ИРИТ-РТФ), может не состояться. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ со ссылкой на решение оргкомитета.

"Традиционное шествие радиофака УрФУ 7 мая в этом году с вероятностью в 90% не состоится", - заявили в университете.

Причиной является тот факт, что вуз все еще не получил официальное разрешение от властей на проведение массового мероприятия.

На момент публикации Накануне.RU не удалось получить комментарий от министерства общественной безопасности Свердловской области.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции День радио проходил с концертами, шествием и салютом в онлайн-формате. Традиционное шествие к памятнику изобретателю радио Александру Попову прошло на "Яндекс-картах". О том, как, вероятно, может пройти праздник и в этом году, читайте в материале Накануне.RU.

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Традиционное шествие радиофака УрФУ может не состояться

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Теги: УрФУ, радиофак, шествие, отмена



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