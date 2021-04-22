22 Апреля 2021
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Минтруда рассматривает возможность сделать выходными дни между майскими праздниками

Министерство труда и социальной защиты России все-таки рассматривает возможность увеличения продолжительности майских праздников за счет рабочих дней между ними, но никаких решений пока нет. "Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли", — цитирует РИА Новости главу Минтруда Антона Котякова.

В середине апреля в Кремле отказались подтвердить информацию о том, что рабочие дни на неделе между майскими праздниками (4-7 мая) планируется сделать выходными. "Нет, я не могу это подтвердить, - сказал тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. - У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время".

Пока что производственный календарь, утвержденный на этот год, предусматривает выходные дни 1-3 мая и 8-10.

В прошлом году на фоне эпидемии коронавируса Владимир Путин сделал дни между праздниками выходными.

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Минтруда рассматривает возможность сделать выходными дни между майскими праздниками

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Теги: минтруд, майские праздники, выходные дни, рабочие дни



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