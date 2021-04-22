Родительские организации обратились к Бастрыкину с просьбой остановить продвижение "ТикТока" министерством просвещения

Руководители трех родительских организаций: "Родительское всероссийское сопротивление", Общественный уполномоченный по защите семьи и "Иван Чай" - обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой остановить продвижения "ТикТока" Министерством просвещения.

Напомним, в начале апреля Департамент образования и науки Москвы призвал детей "учиться" в "ТикТок", что вызвало возмущение активной родительской общественности.

В обращении организации отмечают, что департамент образования целенаправленно вовлекает школьников в иностранную сеть. Притом что она содержит огромное количество противоправного контента, нацеленного именно на детей: пропаганду наркотиков, суицидов, половых извращений, актов насилия, призывов участия в политических акциях и пр.

Подписанты указывают, что ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" предписывает органам власти "принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию…, а также от распространения … аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение". То есть департамент прямо и открыто нарушает этот и другие законы, в частности "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Следственный комитет просят проверить деятельность департамента на предмет нарушения российского законодательства.

Две недели назад TikTok была оштрафована на 2,6 млн рублей за призывы к детям участвовать в противоправных митингах.