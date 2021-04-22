На Южном Урале на экс- начальника тюрьмы завели уголовное дело за использование труда заключенных

Бывшего исполняющего обязанности начальника тюрьмы в Верхнеуральске подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2019 г. он дал указание подчиненным сотрудникам о выводе трех осужденных колонии-поселения для выполнения хозяйственных работ на территории частного домовладения.

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.