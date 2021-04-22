22 Апреля 2021
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Экономика В России
шашлыки, мясо, мангал (2018) | Фото: Накануне.RU

"Индекс шашлыка" в России увеличился на 25% за год

Набор для шашлыка (мясо, мангал, шампуры, розжиг) подорожал в России за год на 25% (апрель 2021 к апрелю 2020) и теперь обойдется примерно в 2 тыс. руб. Таковы данные исследования "Платформы ОФД", на которое ссылается ТАСС. В компании проанализировали расходы россиян на эти товары с 1 по 15 апреля.

Так, средний чек за порцию мяса составил 304 руб. – это на 15% больше, чем в апреле прошлого года. При этом число покупок шашлыка выросло в полтора раза.

Шампуры подорожали на 5% - до 254 руб., мангалы - на 48%, до 977 руб. Средняя стоимость средств для розжига выросла на 43% - до 195 руб.

Эксперты отмечают, что этот рост – на 25% - можно назвать восстановительным, поскольку в прошлом апреле продажи шашлычного апреля были на треть ниже уровня 2019 года из-за пандемии коронавируса.

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"Индекс шашлыка" в России увеличился на 25% за год

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Теги: шашлык, рост цен, мясо



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