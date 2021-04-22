В Прикамье детей поили некачественным молоком

В Перми в рамках проверки выяснилось, что одна из компаний поставляла в школу не соответствующее техрегламенту Таможенного союза сухое молоко, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении Роспотребнадзора.

Состоялась проверка поставщика пищевых продуктов в организации начального образования. Как оказалось, там используют сухое цельное молоко торговой марки "Стилтон" с массовой долей жира в 26%, выработанного по ГОСТ 33629-2015. Оно по доле жира не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС). Молоко делает ООО "Стилтон", завод расположен в Самаре по адресу Заводское шоссе, 14. Фактическое содержание жира в продукте составило 12 + 0,5% при нормативе в минимум 26,0%. Кроме этого, молоко имеет признаки фальсификации растительными жирами.

В отношении поставщиков, ИП Столбовой и ООО "Астра", будет возбуждено дело об административном правонарушении. О ситуации проинформировано самарское областное управление Роспотребнадзора.