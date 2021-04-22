22 Апреля 2021
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Общество Тюменская область
эко-вечеринка от молодогвардейцев Тюменской области (2021) | Фото: молодая гвардия

В Тюмени устроят бесплатную раздачу брендовой одежды

В эти выходные в рамках акции "Ящик добра" в Тюмени организуют бесплатной раздачей бывшей в употреблении одежды всем желающим. С 2020 г. в брендированных контейнерах для приема вещей накопилось 15 т. одежды, что сравнимо с заполненной фурой. По мере поступления, часть уже была передана нуждающимся жителям области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Молодой гвардии", мероприятие запланировано на эту субботу (24 апреля) с 14.00 до 19.00 на втором этаже рынка "Алебашевский Bazar". В это время на площадке будут работать стилисты-консультанты, которые помогут подобрать наиболее удачный образ.

эко-вечеринка от молодогвардейцев Тюменской области(2021)|Фото: молодая гвардия

Все вещи прошли карантин, были постираны и обработаны. В связи с пандемией коронавируса, выбор одежды будет осуществляться без примерки. Если же по приходу домой обнаружилось, что вещи не подошли, их можно вернуть в любой "Ящик добра", расположенный в ТРЦ "Остров", ТРЦ "Сити-Молл", ТЦ "ЦУМ", ТЦ "Алебашевский Bazar" и ТЦ "Центральный".

"В крупных европейских городах уже давно регулярно проводятся так называемые своп-вечеринки: люди собираются вместе, чтобы обменяться одеждой и весело провести время. Свопы – это не просто модное событие, они имеют под собой важный экологический подтекст. Основная мысль таких вечеринок – это отказ от перепотребления и сокращение покупок в масс-маркете. Это отличный способ не только экологично избавиться от лишнего, но и совершенно бесплатно приобрести классные стильные обновки к лету" – прокомментировал один из организаторов Владимир Сбитнев

Сегодня 22 апреля в 14.00 на площадке ТЦ "Алебашевский Bazar" пройдёт часовой мастер-класс от ведущего стилиста. Собранные образы участники смогут увидеть на показе мод, который пройдет на мероприятии 24 апреля. Параллельно с раздачей одежды будут проходить и экологические лекции от тюменских эко-блогеров, мастер-классы по созданию аксессуаров и декора своими руками, а также организована фотозона.

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В Тюмени устроят бесплатную раздачу брендовой одежды

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Теги: молодогвардейцы, Тюмень, ТЦ, одежда, бесплатная раздача, ящик добра



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