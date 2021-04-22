Истек срок давности по уголовному делу экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня

Истек срок давности по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Меня Мурада Мусаева. Защитник не знает, будет ли дело прекращено.

На этой неделе Михаилу Меню смягчили меру пресечения. По решению Верховного суда России он находится под подпиской о невыезде. Ранее экс-губернатору были запрещены определенные действия: он не мог пользоваться интернетом, вести переписку и общаться с фигурантами своего уголовного дела, а также покидать место жительство больше, чем на два часа в день (для прогулок).

В конце марта стало известно, что судебный процесс по делу Меня переносится из Иваново в Москву (в Тверской районный суд) по просьбе прокуратуры.

Напомним, Мень был задержан в ноябре 2020 года. Перед этим по запросу Генеральной прокуратуры Совет Федерации снял с Меня неприкосновенность. Ему предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда он занимал пост губернатора региона. Сам Мень не признает вину.

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