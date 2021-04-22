Истек срок давности по уголовному делу экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня

22 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Михаил Мень (2018) | Фото: Госдума

Истек срок давности по уголовному делу экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня

Истек срок давности по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Меня Мурада Мусаева. Защитник не знает, будет ли дело прекращено.

На этой неделе Михаилу Меню смягчили меру пресечения. По решению Верховного суда России он находится под подпиской о невыезде. Ранее экс-губернатору были запрещены определенные действия: он не мог пользоваться интернетом, вести переписку и общаться с фигурантами своего уголовного дела, а также покидать место жительство больше, чем на два часа в день (для прогулок).

В конце марта стало известно, что судебный процесс по делу Меня переносится из Иваново в Москву (в Тверской районный суд) по просьбе прокуратуры.

Напомним, Мень был задержан в ноябре 2020 года. Перед этим по запросу Генеральной прокуратуры Совет Федерации снял с Меня неприкосновенность. Ему предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда он занимал пост губернатора региона. Сам Мень не признает вину.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Истек срок давности по уголовному делу экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: михаил мень, срок давности, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.04.2021 12:25 Мск ВС смягчил меру пресечения Михаилу Меню
Ранее 23.03.2021 10:47 Мск Суд над Михаилом Менем перенесли в Москву
Ранее 10.03.2021 08:52 Мск СМИ: Из-за истечения сроков давности по делу Меня реальных сроков никто не получит
Ранее 14.01.2021 12:21 Мск СК завершил расследование по делу экс-губернатора Михаила Меня
Ранее 19.11.2020 16:14 Мск Суд на два месяца запретил Михаилу Меню "определенные действия"
Ранее 19.11.2020 14:29 Мск Песков: Путин пока не снял Меня с должности аудитора СП
Ранее 19.11.2020 01:32 Мск Бывший губернатор Ивановской области Мень не признает вину в растрате
Ранее 18.11.2020 16:15 Мск Экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня задержали

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети