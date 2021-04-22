"Условий для жизни нет". Жители дома в Миассе, где обрушилась стена, просят расселить здание

Жители аварийного дома в Миассе, где обрушилась часть стены, обратились за помощью к губернатору Алексею Текслеру, передает корреспондент Накануне.RU.

"Условий для жизни нет: в подвале стоит вода, стены пропитались влажностью, мыться негде, капает с потолков в туалете, а вчера их и вовсе закрыли. Эта лишь малая часть всех здешних проблем. Жители обращались за помощью во многие инстанции, писали президенту. Получают везде отказ, ссылаясь на то, что дом стоит в очереди и признан пригодным для проживания. Просим вас о помощи", - написала жительница Миасса в группе "Текслер, помоги".

Дом был признан аварийным еще в 2015 г., но расселить его должны только в 2023 г. Утром 20 обрушилась кирпичная кладка стены дома на площади 8 кв.м. Жителей дома эвакуировали. После обследования здания его признали пригодным для эксплуатации. Аварийный участок здания перегородили красными лентами, а жителей предупредили, что вход туда запрещен. Также было принято решение переселить две квартиры на втором и третьем этаже, которые находятся напротив лестничного марша.