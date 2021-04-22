В России набирает скорость рост цен на основные продукты

Эксперты зафиксировали в марте рост розничных цен на 24 социально значимых продукта питания. Он ускорился как в годовом, так и в месячном выражении, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные консалтинговой компании Finexpertiza.

Так, средний рост на эти продукты в марте 2021 года (по сравнению с мартом 2020-го) составил 15,6% (в январе рост составил 13,3%, в феврале – 15,4%).

Отдельные продукты подорожали куда значительнее: картофель – на 58,9% (за год), морковь – на 47,6%, сахар – на 44,7%, яйца – на 32,3% и т.д.

Владимир Путин в конце прошлого года отчитал правительство за резкий рост цен на продукты и предложил немедленно принять меры для сдерживания увеличения. Среди прочего были приняты и нерыночные меры, например, "заморозка" цен.

Накануне во время послания Федеральному посланию президент России заявил, что правительство не должно делать акцент на директивные меры: "Мы помним, к чему это приводит — еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советской Союзе, — к пустым полкам".

"Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать", — сказал Путин.

"Есть рыночные механизмы регулирования, нужно их использовать. Только вовремя и в том объеме, который необходим и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. Одно другому совершенно не мешает", - добавил президент.

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