"Аэрофлот" возвращает рейс Тюмень – Москва

С 1 мая "Аэрофлот" снова будет летать из Тюмени в Москву, сообщили Накануне.RU в тюменском аэропорту "Рощино".

С 1 мая в 7.20 из Тюмени в Москву будет вылетать "Аэробус А-320" этой авиакомпании. Речь идёт о рейсе SU-1509, об одном самолёте в сутки в указанное время, уточнили в аэрогавани.

Ранее, отмечает "РБК", рейс был "передан" "дочке" "Аэрофлота" – "России".

Напомним, в середине апреля авиакомпания "Аэрофлот" объявила о старте продаж билетов по новому для себя направлению Тюмень. Первый рейс намечен на 28 мая. Летать из Тюмени в Крым авиакомпания будет три раза в неделю до конца сентября 2021 г.