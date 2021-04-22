Двое школьников из Серова попали под грузовик. Один в коме

В Серове семилетний мальчик впал в кому после наезда грузовика. Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, водитель автотранспорта сдавал назад после разгрузки продуктов и не заметил во дворе жилого дома гуляющих мальчиков семи и восьми лет.

Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Мальчик восьми лет получил только незначительные повреждения и потому был отпущен домой.

В тот день дети вышли из магазина и без сопровождения взрослых отправились на прогулку, не заметив двигающийся грузовик. 53-летний водитель был абсолютно трезв и заявил, что перед тем, как начать движение подал звуковой сигнал и посмотрел в боковые зеркала заднего вида. Остановился он только после того, как очевидцы происшествия начали махать ему руками и показывать на колеса.