Экономиста Владислава Жуковского задержали в Москве: ему вменяют организацию митинга

Экономиста Владислава Жуковского накануне задержала полиция, его оставили на ночь в ОМВД "Дорогомилово", сообщил в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Сегодня, как ожидается, Жуковского будут судить в Дорогомиловском суде за твит с соцопросом по поводу акций, прошедших накануне.

"Полиция из-за этого твита посчитала его организатором митинга!!! Бредовость обвинения очевидна. Заявили с Владом ходатайство о назначении лингвистической судебной экспертизы, чтоб эксперт определил, является ли соцопрос организацией митинга. Хотя, конечно, здесь все очевидно и без экспертов", - пишет Ступин.

Он также опубликовал рапорт полицейских, задержавших Жуковского: в нем они сами же и пишут, что Жуковский проводил опрос об отношении своих подписчиков к акциям, а вовсе не агитировал идти на них. Тем не менее, ему вменяют ст. 20.2 КоАП – это "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

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