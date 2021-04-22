22 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
(2005) | Фото: www.rzd.ru

В Екатеринбурге поезд сбил двух человек, одного - насмерть

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства наезда поезда на людей.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, все случилось поздно вечером 21 апреля на станции "Екатеринбург-Пассажирский": грузовым поездом были травмированы мужчина 1971 года рождения и женщина 1975 года рождения. Уже установлено, что пострадавшие были пьяны и переходили железнодорожные пути в неустановленном месте перед проходящим составом.

Машинист поезда, заметив людей, подал сигнал и применил экстренное торможение, но из-за близкого расстояния избежать наезда не удалось. В результате мужчина погиб, а женщина с множественными травмами доставлена в больницу.

Транспортными следователями уже опрошена локомотивная бригада и очевидцы. Также проводится расшифровка скоростемерной ленты. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как добавили в ведомстве, переход через железнодорожные пути возможен исключительно в специально отведенных для этого местах.

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В Екатеринбурге поезд сбил двух человек, одного - насмерть

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Теги: поезд, сбил, СК, Екатеринбург



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