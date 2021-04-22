В Челябинске в ДТП с маршруткой пострадал ребенок

В Челябинске иномарка столкнулась с маршрутным такси №92. В результате ДТП пострадал пятилетний ребенок, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Авария произошла 21 апреля напротив дома № 9 по улице Черкасская. Женщина за рулем Рено Каптюр при выезде со второстепенной дороги столкнулась с ПАЗ-3205.

В результате аварии пострадал пятилетний мальчик, который находился в иномарки. Ему рекомендовано амбулаторное лечение. В момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, это позволило избежать серьезных травм.