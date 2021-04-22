Джо Байден готов признать геноцид армян

Джо Байден, как ожидается, может признать геноцид армян во время Первой мировой войны. Президент США обещал сделать это во время предвыборной кампании, напоминает The Guardian. Правда, по данным источника в администрации Байдена, окончательное решение все еще не принято.

Парламент и армянская диаспора США поддерживают Байдена в этом намерении и предлагают ему выступить с заявлением в ближайшую субботу – день памяти жертв геноцида армян. Так, в среду группа из демократов и республиканцев общим числом более сотни подписала письмо Байдену с призывом стать первым президентом США, официально признавшим геноцид.

Напомним, Турция признает, что многие армяне, жившие в Османской империи, были убиты войсками во время Первой мировой войны, но оспаривает приводимые историками цифры и отрицает, что убийства были систематическими и организованными, другими словами, представляли собой геноцид.

Министр иностранных дел Турции уже предупредил администрацию Байдена, что признание "навредит" американо-турецким отношениям. Издание отмечает, что отношения между Байденом и Эрдоганом начинаются неважно: за более чем три месяца своего президентства глава Белого дома ни разу еще не разговаривал с турецким коллегой (при этом даже с Путиным провел разговор, а ведь до этого Байден назвал Путина "убийцей").

Стоит отметить, что геноцид армян признан 49 из 50 штатов США, а также обеими палатами парламента. Но ни один президент этой страны пока не делал подобных заявлений.

Российский парламент признал геноцид армян в 1995 году. В 2015 году об этом заявил Владимир Путин, принявший участие в памятных мероприятиях.