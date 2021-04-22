22 Апреля 2021
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Политика В России
единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

СМИ: послание Путина может быть использовано в предвыборной кампании "Единой России"

Не смотря на то, что предстоящие выборы в Госдуму президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию упомянул лишь вскользь, его явно предвыборный характер отметили и политики, и эксперты.
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Глава государства поблагодарил "конструктивные общественные силы" за сохранение стабильности "государственной и политической системы", добавив, что это особенно важно "в период подготовки к выборам в Государственную думу, другие органы власти".

Лидеры "Единой России" уже сообщили, что послание станет основой предвыборной программы партии. Глава ВЦИОМа Валерий Федоров назвал выступление президента "идеальным предвыборным посланием для ЕР".

Послание было "прагматичным с выраженной социальной повесткой", и "ЕР" может использовать его в борьбе за новые целевые группы, сообщила директор исследовательского центра "Особое мнение" Екатерина Курбангалеева.

Эксперты говорят, что анонсированные главой государства меры по повышению благосостояния россиян коснутся ряда важных для единороссов групп населения и призваны снизить критический настрой к власти или даже укрепить их лояльность.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский сообщил, что предложенные меры охватывают существенную часть населения, так как акцент сделан на родителей школьников, а это "довольно многочисленная группа", пишет "Коммерсант".

Политолог Павел Салин в беседе с Накануне.RU напоминает, что "школьные выплаты" планировались еще в прошлом году, но перед выборами в Госдуму они для власти, видимо, более актуальны. Зачем вообще послание передвинули с января, остается загадкой, так как у элиты сформировалось ожидание крупных перемен, но, судя по речи Путина, "транзит — всё".

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СМИ: послание Путина может быть использовано в предвыборной кампании "Единой России"

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Теги: Единая Россия, Госдума



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