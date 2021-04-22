Российские войска проведут учения в Крыму

В Крыму пройдут межвидовые учения.

В них примут участие боевые корабли и суда Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также подразделения ВДВ, ВВС и ПВО. Маневры состоятся на полигоне Опук в рамках контрольной проверки российских вооруженных сил.

Учения начнутся 22 апреля в рамках внезапной проверки боеготовности.

В общей сложности в апреле в ВС РФ будет проведено свыше 4 тыс. учений различного масштаба, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил возможность развязывания войны с Украиной с российской стороны.

При этом в Москве не исключают, что Киев попытается развязать военные действия для решения "своих внутренних проблем". "Это опасно для России, и она предпринимает усилия для обеспечения своей безопасности", - отметил Песков.

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