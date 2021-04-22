22 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
уголовное дело (2013) | Фото:

Вынесен обвинительный вердикт жителю Екатеринбурга, спалившему дом с людьми

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт жителю Екатеринбурга 1991 года рождения.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, он обвиняется в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. 26 марта прошлого года подсудимый в нетрезвом состоянии поджог двухэтажный деревянный жилой дом по улице Омская. В результате пожара погибли восемь человек.

После поджога злоумышленник скрылся с места преступления. Спустя месяц он был задержан. Присяжные заседатели единогласно признали подсудимого виновным в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. На основании обвинительного вердикта судом будет постановлен приговор.

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Вынесен обвинительный вердикт жителю Екатеринбурга, спалившему дом с людьми

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Теги: Дом, пожар, приговор



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