Вынесен обвинительный вердикт жителю Екатеринбурга, спалившему дом с людьми

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт жителю Екатеринбурга 1991 года рождения.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, он обвиняется в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. 26 марта прошлого года подсудимый в нетрезвом состоянии поджог двухэтажный деревянный жилой дом по улице Омская. В результате пожара погибли восемь человек.

После поджога злоумышленник скрылся с места преступления. Спустя месяц он был задержан. Присяжные заседатели единогласно признали подсудимого виновным в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. На основании обвинительного вердикта судом будет постановлен приговор.