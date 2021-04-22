Лукашенко едет в Россию на переговоры с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко 22 апреля прибудет с рабочим визитом в Россию.

В Москве запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудят совместное реагирование Минска и Москвы на актуальные вызовы и угрозы, а также шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения между странами.

Поездка организована на фоне сообщений о предотвращенном спецслужбами покушении на Лукашенко и государственном перевороте в Белоруссии.

Ранее глава республики Александр Лукашенко рассказал о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны спецслужбы США.

Телеканал Россия-1 показал кадры задержания имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зянковича и белорусского политолога Александра Федуты.