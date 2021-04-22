22 Апреля 2021
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Политика За рубежом
(2006) | Фото

Чешские сенаторы призвали расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией

Сенат Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией.

Политики назвали взрывы в Врбетице актом государственного терроризма. Также они высказались за сокращение численности посольства РФ в Праге до одного человека.

Члены сената также рекомендовали правительству обсудить инцидент в Врбетице в Собезе ООН, в НАТО и ЕС, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, глава МИД Чехии Якуб Кулганек выразил протест российскому послу в стране Александру Змеевскому, передает издание Denik N.

Это связано с высылкой из Москвы 20 чешских дипломатов в ответ на высылку 18 российских.

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Чешские сенаторы призвали расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией

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Теги: Чехия, сенаторы



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Ранее 22.04.2021 02:12 Мск МИД Чехии может выслать больше российских дипломатов

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