МИД Чехии может выслать больше российских дипломатов

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек выразил протест российскому послу в стране Александру Змеевскому, передает издание Denik N.

Это связано с высылкой из Москвы 20 чешских дипломатов в ответ на высылку 18 российских. Если чешские дипломаты не вернутся на свои места в дипломатическом представительстве, Чехия приведет в "паритетное соответствие" численность дипломатов России, отметил Кулганек. По его словам, все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Министр ожидает решение Москвы до 12:00 четверга.

Ранее Чехия заявила, что высылает 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Российский МИД назвал это решение беспрецедентным и абсурдным. Дипломатическое ведомство увидело в ситуации "американский след".