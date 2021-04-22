Росстат: недельная инфляция в России составила 0,2%

Инфляция в России с 13 по 19 апреля составила 0,2%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, с начала года цены выросли на 2,5%.

Больше всего за неделю подорожали морковь (+1,7%), белокочанная капуста (+1,6%), картофель и яйца (+1,5%).

Также подорожали сахар и подсолнечное масло. Стоимость остальных товаров существенно не поменялась.

Согласно данным ведомства, инфляция в годовом выражении составила 5,53%, с начала апреля цены выросли на 0,4%.

Напомним, инфляция в России с 6 по 12 апреля составила 0,1%.

В Минэкономразвития ранее заявили, что пик годовой инфляции в России пришелся на март. В документе ведомства говорится, что в апреле рост цен замедлится до 0,5–0,6% в месячном выражении и до 5,5–5,6% — в годовом.