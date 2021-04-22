Ройзман займет место Навального? Екатеринбургская акция стала одной из самых многочисленных

22 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО В России
Шествие в поддержку Навального в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Ройзман займет место Навального? Екатеринбургская акция стала одной из самых многочисленных

В уральской столице состоялась акция за освобождение Алексея Навального, который был осужден на 3 с половиной года тюрьмы после того, как перестал отмечаться у приставов по делу "Ив Роше". Шествие протестантов в Екатеринбурге стало третьем по численности в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. На улицы вышло около 7 тысяч человек. Корреспонденты Накануне.RU наблюдали за происходящим.

Задолго до начала акции на перекрестке улиц Вайнера и Попова стали собираться люди. За час до акции на улицах Радищева и Попова стояло 15 машин полиции и Росгвардии. В центр города пригнали даже водометы.

улица Вайнера, полиция(2021)|Фото: Накануне.RU

Шествие в поддержку Навального в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Однако штаб перенес начальную точку шествия к перекрестку улиц 8 марта и Малышева. В связи с тем, что рядом находится храм Большой Златоуст, всюду слышались шутки людей про, дескать, новый скверный протест.

В намеченный час шествие стартовало. Преимущественно пришедшие кричали лозунги в духе "Свободу Навальному!", "Смерть дворцам", "Россия будет свободной". Транспарантов у пришедших почти не было.

Шествие в поддержку Навального в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

водомет(2021)|Фото: Накануне.RU

Когда мимо колонн протестантов проезжали автомобилисты, то то и дело раздавались одобрительные сигналы. В ответ толпа приветствовала автомобилистов радостными криками и аплодисментами.

Шествие в поддержку Навального в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Шествие в поддержку Навального в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Протестующие двигались в сторону главного корпуса Уральского федерального университета на улице Мира. В районе Оперного театра начались первые задержания.

Между тем, относительно мирно противники Путина дошли до УрФУ и повернули в сторону улицы Гагарина. Затем же вышли через улицы Малышева и Бажова на проспект Ленина. Тут часть людей в нерешительности остановились. Но кто-то подал сигнал, что нужно идти к ККТ "Космос".

Традиционно с протестным активом был и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Остров 90-х, Ельцин-Центр, Ройзман(2016)|Фото: Накануне.RU

"Не согласен, что настрой протестующих был не такой ярый, как в январе. Все пришедшие трезвые и нормальные. Если ты посмотришь на толпу, то конца не увидишь. Кричалки людей все понятные. Главное, что люди вышли и не испугались", - сказал Ройзман в беседе с Накануне.RU.

Между тем ряд политологов полагают, что в ситуации, когда Навальный за решеткой, именно Ройзман может поднять упавшее знамя. В преддверии сентябрьских выборов в Государственную думу этот момент является огромной проблемой для свердловской "Единой России".

Между тем, часть участников шествия признались, что не шли на акцию целенаправленно, а присоединились стихийно.

Шествие в поддержку Навального, Екатеринбург(2021)|Фото: Накануне.RU

Шествие в поддержку Навального в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

"Я не выходила на саму акцию целенаправленно. Просто шла по улице и увидела, как идет толпа, а я за Навального. Решила присоединиться к шествию. Думаю, что Путину пора в отставку. Он очень засиделся на своем троне. Я считаю, что должна быть сменяемость власти, и изменения в Конституцию, внесенные в прошлом году, я не одобряю. У нас была прекрасная Конституция, а стала ужасная. Думаю, что сторонники Навального обращают внимание на все политзаключенных. Когда они выходят на митинги "Стратегия – 31", собравшиеся вспоминают все политзаключенных. Люди должны приносить пользу обществу и помогать своим близким, а не сидеть по тюрьмам", - поделилась мнением режиссер Светлана.

На акции были замечены и представители ЛГБТ. Двое представителей сексуальных меньшинств активно размахивали флагом с изображением радуги.

Но были на ней, например, и ветераны военных действий. Оказывается, что в акции приняли участие и те, кто ранее боготворил президента Путина. "Путин был для меня героем, но после того, как закончилась Вторая чеченская война, званий "Герои России" были удостоены тварь Кадыров и приспешники Путина. Сейчас все те, кого приютил Путин в Кремле, все герои. Путин предал всех наших российских солдат. Я пришел на акцию не за Навального, а против Путина. 90% людей вышли не за Навального и не за политзаключенных, а против Путина", - признался ветеран второй чеченской войны по имени Александр.

(2021)|Фото: Накануне.RU

Шествие в поддержку Навального, Екатеринбург(2021)|Фото: Накануне.RU

Одна из участниц акции Алена призналась, что вышла на мероприятие скорее не за Навального, а за демократию. "Я хочу, чтобы мои права соблюдались. И что, если я улечу в другую страну, то не хочу, чтобы по прилету села в тюрьму. Я хочу демократию. Я не столько вышла за Навального, сколько за свои убеждения", - заключила девушка.

Всего на акции, по данным ОВД-инфо, было задержано шесть человек. К 22 часам бойцы ОМОНа погрузились в автобус и постепенно люди разошлись. Акция завершилась. В целом по стране было задержано порядка 1,5 тыс. человек. Больше всего задержали в Петербурге (669), в Уфе (95) и в Барнауле (58).

Полиция на шествии в поддержку Навального в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Шествие в поддержку Навального, Екатеринбург(2021)|Фото: Накануне.RU

Шествие в поддержку Навального в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Полиция на шествии в поддержку Навального в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Полиция на шествии в поддержку Навального в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ройзман займет место Навального? Екатеринбургская акция стала одной из самых многочисленных

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Навальный, акция, Евгений Ройзман, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети