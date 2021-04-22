Ройзман займет место Навального? Екатеринбургская акция стала одной из самых многочисленных

В уральской столице состоялась акция за освобождение Алексея Навального, который был осужден на 3 с половиной года тюрьмы после того, как перестал отмечаться у приставов по делу "Ив Роше". Шествие протестантов в Екатеринбурге стало третьем по численности в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. На улицы вышло около 7 тысяч человек. Корреспонденты Накануне.RU наблюдали за происходящим.

Задолго до начала акции на перекрестке улиц Вайнера и Попова стали собираться люди. За час до акции на улицах Радищева и Попова стояло 15 машин полиции и Росгвардии. В центр города пригнали даже водометы.

Однако штаб перенес начальную точку шествия к перекрестку улиц 8 марта и Малышева. В связи с тем, что рядом находится храм Большой Златоуст, всюду слышались шутки людей про, дескать, новый скверный протест.

В намеченный час шествие стартовало. Преимущественно пришедшие кричали лозунги в духе "Свободу Навальному!", "Смерть дворцам", "Россия будет свободной". Транспарантов у пришедших почти не было.

Когда мимо колонн протестантов проезжали автомобилисты, то то и дело раздавались одобрительные сигналы. В ответ толпа приветствовала автомобилистов радостными криками и аплодисментами.

Протестующие двигались в сторону главного корпуса Уральского федерального университета на улице Мира. В районе Оперного театра начались первые задержания.

Между тем, относительно мирно противники Путина дошли до УрФУ и повернули в сторону улицы Гагарина. Затем же вышли через улицы Малышева и Бажова на проспект Ленина. Тут часть людей в нерешительности остановились. Но кто-то подал сигнал, что нужно идти к ККТ "Космос".

Традиционно с протестным активом был и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

"Не согласен, что настрой протестующих был не такой ярый, как в январе. Все пришедшие трезвые и нормальные. Если ты посмотришь на толпу, то конца не увидишь. Кричалки людей все понятные. Главное, что люди вышли и не испугались", - сказал Ройзман в беседе с Накануне.RU.

Между тем ряд политологов полагают, что в ситуации, когда Навальный за решеткой, именно Ройзман может поднять упавшее знамя. В преддверии сентябрьских выборов в Государственную думу этот момент является огромной проблемой для свердловской "Единой России".

Между тем, часть участников шествия признались, что не шли на акцию целенаправленно, а присоединились стихийно.

"Я не выходила на саму акцию целенаправленно. Просто шла по улице и увидела, как идет толпа, а я за Навального. Решила присоединиться к шествию. Думаю, что Путину пора в отставку. Он очень засиделся на своем троне. Я считаю, что должна быть сменяемость власти, и изменения в Конституцию, внесенные в прошлом году, я не одобряю. У нас была прекрасная Конституция, а стала ужасная. Думаю, что сторонники Навального обращают внимание на все политзаключенных. Когда они выходят на митинги "Стратегия – 31", собравшиеся вспоминают все политзаключенных. Люди должны приносить пользу обществу и помогать своим близким, а не сидеть по тюрьмам", - поделилась мнением режиссер Светлана.

На акции были замечены и представители ЛГБТ. Двое представителей сексуальных меньшинств активно размахивали флагом с изображением радуги.

Но были на ней, например, и ветераны военных действий. Оказывается, что в акции приняли участие и те, кто ранее боготворил президента Путина. "Путин был для меня героем, но после того, как закончилась Вторая чеченская война, званий "Герои России" были удостоены тварь Кадыров и приспешники Путина. Сейчас все те, кого приютил Путин в Кремле, все герои. Путин предал всех наших российских солдат. Я пришел на акцию не за Навального, а против Путина. 90% людей вышли не за Навального и не за политзаключенных, а против Путина", - признался ветеран второй чеченской войны по имени Александр.

Одна из участниц акции Алена призналась, что вышла на мероприятие скорее не за Навального, а за демократию. "Я хочу, чтобы мои права соблюдались. И что, если я улечу в другую страну, то не хочу, чтобы по прилету села в тюрьму. Я хочу демократию. Я не столько вышла за Навального, сколько за свои убеждения", - заключила девушка.

Всего на акции, по данным ОВД-инфо, было задержано шесть человек. К 22 часам бойцы ОМОНа погрузились в автобус и постепенно люди разошлись. Акция завершилась. В целом по стране было задержано порядка 1,5 тыс. человек. Больше всего задержали в Петербурге (669), в Уфе (95) и в Барнауле (58).