"ОВД-Инфо": на протестах в России задержаны более 1,2 тыс человек

Число задержанных на прошедших 21 апреля акциях протеста в городах России в поддержку оппозиционера Алексея Навального достигло 1 тыс. 496 человек.

По данным правозащитников "ОВД-Инфо", 662 задержанных приходится на Санкт-Петербург. На втором месте - Уфа. Замыкает тройку Барнаул. В Москве в связи с протестами было задержано 26 человека.

Напомним, по данным МВД, на улицы Москвы вышли 6 тыс. человек. Как сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, речь идет о 10–15 тыс.