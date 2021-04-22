Названы источники финансирования мер из послания Путина

Для финансирования мер, о которых объявил во время послания президент России Владимир Путин, могут быть использованы средства из правительственного резервного фонда и ненефтегазовые доходы, считает Минфин.

Кроме того, эти меры могут реализовать за счет перераспределения расходов внутри бюджета в соответствии с приоритетами, передает ТАСС.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что кабмин РФ потратит на реализацию объявленных социальных инициатив 400 млрд руб. за два года, пишет "Коммерсант".

Государство поможет нуждающимся родителям-одиночкам и беременным женщинам в рамках борьбы за повышении демографических показателей, правда, выплаты получат только особо нуждающиеся, и сумма помощи составит 6,3 тыс. руб. Как раз перед выборами, в августе, семьям с детьми школьного возраста выплатят по 10 тыс. руб.