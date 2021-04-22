Пресс-секретаря Навального Ярмыш арестовали на 10 суток
Мещанский суд Москвы принял решение арестовать пресс-секретаря российского политика Алексея Навального Киру Ярмыш на десять суток.
Она признана виновной в призывах к несанкционированной акции протеста через интернет. Ярмыш была задержана утром 21 апреля.
По данным "Интерфакса", женщину увозят в спецприемник.
Тем временем, в Москве завершилась акция сторонников российского оппозиционера Алексея Навального. В городе во время акции задержали 23 человека.