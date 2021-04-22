В Москве завершилась акция в поддержку Навального

В Москве завершилась акция сторонников российского оппозиционера Алексея Навального, к которому не пускают независимых врачей в колонию во Владимирской области, где он отбывает наказание.

Как передает корреспондент Накануне.RU, изначально акцию планировалось провести на Манежной площади, однако до начала митинга ее перекрыли сотрудники правоохранительных органов - мэрия не согласовала мероприятие. Как сообщает "ОВД-Инфо", в Москве во время акции задержали 26 человек.

По данным МВД, на улицы мегаполиса вышли 6 тыс. человек. Как сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, речь идет о 10–15 тыс.