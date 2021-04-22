Уникальный сургутский Центр охраны материнства и детства примет первых рожениц до конца года

Уже в этом году сургутский Центр охраны материнства и детства откроет свои двери для рожениц. Такую задачу поставила губернатор Югры Наталья Комарова, накануне побывавшая на объекте вместе с общественниками.

Проект является уникальным не только для Сургута, но и всей России, в первую очередь из-за своей масштабности и мощности. Общая площадь будущего центра, включающего в себя три блока, составит 63 тыс. кв. м. Многоэтажное здание рассчитано на 315 коек и 165 посещений в смену.

"Здесь детям и их родителям будут оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь с применением современных оборудования, технологий. Перспективными направлениями станут неонатальная хирургия и эндоскопия, оперативное лечение и лазерная коагуляция, перинатальная патоморфология, реабилитация новорожденных, иммуносерология", - отметила губернатор в своем Instagram, комментируя итоги прошедшей приемки.

Кроме того, пациентки перинатального центра Сургута смогут получать консультации с помощью телемедицины. Конференц-зал медицинского центра оснащен системами видеоконференцсвязи, которые используются для проведения телемедицинских консультаций. Сам конференц-зал рассчитан на 120 мест. В нем будут проводить совещания и консилиумы, учебные занятия для студентов.

Система видеоконференцсвязи включает мультимедийные приложения, позволяющие проводить удаленную диагностику пациентов и работать с документами в режиме онлайн. В помещении смонтировано 14 плазменных панелей диагональю 46 дюймов, аудиосистема, три персональных компьютера, установлено специальное программное обеспечение.

Возможности клиники позволят принимать до 10 тыс. родов в год. К слову, оборудован перинатальный центр будет по последнему слову техники. Именно настройкой и лицензированием новейших, суперсовременных машин для проведения всевозможных исследования женщин и детей, в том числе и на внутриутробной стадии, сейчас занимаются специалисты.

По словам бывшего главы Сургута, а ныне заместителя губернатора Вадима Шувалова, который курировал строительство объекта, обеспеченность медицинских учреждений новым оборудованием - важный признак современного города.

"Центр охраны материнства и детства в Сургуте готов принимать новое поколение северян. Я наблюдал за реализацией этого проекта с самого начала. Жители Югры должны быть обеспечены лучшим медобслуживанием - это важный признак современного города. Наш центр - единственный в своем роде в районах Крайнего Севера. Я верю, что он станет лучшим медучреждением в своей области. Эксперты со мной солидарны: Центр охраны материнства и детства практически готов к лицензированию и скоро примет первых пациентов", - подчеркнул Шувалов.

По словам главврача Сургутского клинического перинатального центра Ларисы Белоцерковцевой, за проектом следит вся страна: проблем с кадрами не возникнет. Многие специалисты хотят здесь работать.

"Центр уже есть, это уже не стройка. Сейчас доводим до совершенства то, что уже сделано. Мы очень стараемся. Да, сейчас много работы с оборудованием, а это не простая история, ведь здесь не 10 единиц оборудования, и не 100, и не 1000. Это 50 тыс. единиц оборудования", - сообщила она.

Главврач отметила, что задачей медучреждения станет не только работа с беременными и новорожденными, но и ранняя диагностика рака, целевые скрининги. "Это новая история для нашего региона, для Сургута. Учреждения такого уровня на сегодняшний день на большой территории нет", - подчеркнула Лариса Белоцерковцева.

Центр строился с августа 2015 г. с привлечением внебюджетных инвестиций на принципах государственно-частного партнерства. Частным партнером в проекте выступает "ВИС Инфраструктура" (входит в Группу "ВИС"). Нормативный срок возведения подобных объектов - не менее семи лет, так что фактически строительство Центра охраны материнства и детства велось с опережающими темпами, и даже при условии некоторой отсрочки, обусловленной объективными обстоятельствами, медучреждение будет открыто в рекордно короткие сроки.

Как сообщил представитель ВИС Сергей Парсаданян, сейчас строители устраняют выявленные недостатки. В основном они касаются благоустройства и секций для маломобильных пациентов.

"Стройка завершена. Отработал государственный строительный надзор, оценил объект свежим взглядом, выдал замечания, которые мы планируем устранить на майские праздники. После этого, в мае, получим разрешение на ввод. Следующий этап не менее ответственный - это этап, на котором сюда начнут заезжать врачи, пока еще без пациентов. Им потребуется некоторое время, чтобы освоиться, начать свою работу", - сообщил Сергей Парсаданян.

Общественники остались в восторге от нового здания и оборудования.

"Это здание ждет новых рожениц, наших сургутянок, которые вот-вот должны родить или только планируют беременность. Этот перинатальный центр оснащен всем современным оборудованием, которое необходимо для спокойных родов, для малышей, даже недоношенных. Здесь их доносят. Просто на руках доносят. И мамочки счастливые выйдут с детьми на руках и скажут: "Сургут - это мы", - прокомментировала член общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Сургута Надежда Никитина.

В Сургуте центр действительно очень ждут. Как сообщила одна из жительниц города, оценить перинатальный центр она уже смогла по видеозаписи, в соцсетях главы региона.

"Очень здорово, что такой центр появился в Сургуте. Я видела видеозапись с общественной приемки, которую разместила в своей соцсети губернатор Наталья Комарова. Впечатлена тем, какие там помещения, оборудование. Центр очень ждем. У меня уже есть двое детей, сейчас с мужем думаем "пойти" за третьим. Мне бы хотелось, чтобы мой ребенок родился в таком современном центре. Считаю, что мощное, большое, оборудованное современной техникой здание - то, что нужно нашему городу и округу", - отметила сургутянка Мария.

Напомним, проектом перинатального центра предусмотрено 1500 функциональных помещений. Высокое качество оказываемой медицинской помощи обеспечат 6000 единиц современного оборудования ведущих производителей общей стоимостью около 5 млрд руб. Это самые современные комплексы для магнитно-резонансной и компьютерной томографии; маммографическая система с опциями томосинтеза, контрастной маммографии и биопсии; ангиографическая система и современный аппарат для рентгенографии с универсальной телеуправляемой системой.