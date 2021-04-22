Уникальный сургутский Центр охраны материнства и детства примет первых рожениц до конца года

22 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Перинатальный центр (2021) | Фото: myopenugra.ru

Уникальный сургутский Центр охраны материнства и детства примет первых рожениц до конца года

Уже в этом году сургутский Центр охраны материнства и детства откроет свои двери для рожениц. Такую задачу поставила губернатор Югры Наталья Комарова, накануне побывавшая на объекте вместе с общественниками.

Проект является уникальным не только для Сургута, но и всей России, в первую очередь из-за своей масштабности и мощности. Общая площадь будущего центра, включающего в себя три блока, составит 63 тыс. кв. м. Многоэтажное здание рассчитано на 315 коек и 165 посещений в смену.

"Здесь детям и их родителям будут оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь с применением современных оборудования, технологий. Перспективными направлениями станут неонатальная хирургия и эндоскопия, оперативное лечение и лазерная коагуляция, перинатальная патоморфология, реабилитация новорожденных, иммуносерология", - отметила губернатор в своем Instagram, комментируя итоги прошедшей приемки.

Перинатальный центр(2021)|Фото: myopenugra.ru

Кроме того, пациентки перинатального центра Сургута смогут получать консультации с помощью телемедицины. Конференц-зал медицинского центра оснащен системами видеоконференцсвязи, которые используются для проведения телемедицинских консультаций. Сам конференц-зал рассчитан на 120 мест. В нем будут проводить совещания и консилиумы, учебные занятия для студентов.

Система видеоконференцсвязи включает мультимедийные приложения, позволяющие проводить удаленную диагностику пациентов и работать с документами в режиме онлайн. В помещении смонтировано 14 плазменных панелей диагональю 46 дюймов, аудиосистема, три персональных компьютера, установлено специальное программное обеспечение.

Перинатальный центр(2021)|Фото: myopenugra.ru

Возможности клиники позволят принимать до 10 тыс. родов в год. К слову, оборудован перинатальный центр будет по последнему слову техники. Именно настройкой и лицензированием новейших, суперсовременных машин для проведения всевозможных исследования женщин и детей, в том числе и на внутриутробной стадии, сейчас занимаются специалисты.

По словам бывшего главы Сургута, а ныне заместителя губернатора Вадима Шувалова, который курировал строительство объекта, обеспеченность медицинских учреждений новым оборудованием - важный признак современного города.

"Центр охраны материнства и детства в Сургуте готов принимать новое поколение северян. Я наблюдал за реализацией этого проекта с самого начала. Жители Югры должны быть обеспечены лучшим медобслуживанием - это важный признак современного города. Наш центр - единственный в своем роде в районах Крайнего Севера. Я верю, что он станет лучшим медучреждением в своей области. Эксперты со мной солидарны: Центр охраны материнства и детства практически готов к лицензированию и скоро примет первых пациентов", - подчеркнул Шувалов.

Перинатальный центр(2021)|Фото: myopenugra.ru

По словам главврача Сургутского клинического перинатального центра Ларисы Белоцерковцевой, за проектом следит вся страна: проблем с кадрами не возникнет. Многие специалисты хотят здесь работать.

"Центр уже есть, это уже не стройка. Сейчас доводим до совершенства то, что уже сделано. Мы очень стараемся. Да, сейчас много работы с оборудованием, а это не простая история, ведь здесь не 10 единиц оборудования, и не 100, и не 1000. Это 50 тыс. единиц оборудования", - сообщила она.

Главврач отметила, что задачей медучреждения станет не только работа с беременными и новорожденными, но и ранняя диагностика рака, целевые скрининги. "Это новая история для нашего региона, для Сургута. Учреждения такого уровня на сегодняшний день на большой территории нет", - подчеркнула Лариса Белоцерковцева.

Перинатальный центр(2021)|Фото: myopenugra.ru

Центр строился с августа 2015 г. с привлечением внебюджетных инвестиций на принципах государственно-частного партнерства. Частным партнером в проекте выступает "ВИС Инфраструктура" (входит в Группу "ВИС"). Нормативный срок возведения подобных объектов - не менее семи лет, так что фактически строительство Центра охраны материнства и детства велось с опережающими темпами, и даже при условии некоторой отсрочки, обусловленной объективными обстоятельствами, медучреждение будет открыто в рекордно короткие сроки.

Как сообщил представитель ВИС Сергей Парсаданян, сейчас строители устраняют выявленные недостатки. В основном они касаются благоустройства и секций для маломобильных пациентов.

"Стройка завершена. Отработал государственный строительный надзор, оценил объект свежим взглядом, выдал замечания, которые мы планируем устранить на майские праздники. После этого, в мае, получим разрешение на ввод. Следующий этап не менее ответственный - это этап, на котором сюда начнут заезжать врачи, пока еще без пациентов. Им потребуется некоторое время, чтобы освоиться, начать свою работу", - сообщил Сергей Парсаданян.

Перинатальный центр(2021)|Фото: myopenugra.ru

Общественники остались в восторге от нового здания и оборудования.

"Это здание ждет новых рожениц, наших сургутянок, которые вот-вот должны родить или только планируют беременность. Этот перинатальный центр оснащен всем современным оборудованием, которое необходимо для спокойных родов, для малышей, даже недоношенных. Здесь их доносят. Просто на руках доносят. И мамочки счастливые выйдут с детьми на руках и скажут: "Сургут - это мы", - прокомментировала член общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Сургута Надежда Никитина.

В Сургуте центр действительно очень ждут. Как сообщила одна из жительниц города, оценить перинатальный центр она уже смогла по видеозаписи, в соцсетях главы региона.

"Очень здорово, что такой центр появился в Сургуте. Я видела видеозапись с общественной приемки, которую разместила в своей соцсети губернатор Наталья Комарова. Впечатлена тем, какие там помещения, оборудование. Центр очень ждем. У меня уже есть двое детей, сейчас с мужем думаем "пойти" за третьим. Мне бы хотелось, чтобы мой ребенок родился в таком современном центре. Считаю, что мощное, большое, оборудованное современной техникой здание - то, что нужно нашему городу и округу", - отметила сургутянка Мария.

Перинатальный центр(2021)|Фото: myopenugra.ru

Напомним, проектом перинатального центра предусмотрено 1500 функциональных помещений. Высокое качество оказываемой медицинской помощи обеспечат 6000 единиц современного оборудования ведущих производителей общей стоимостью около 5 млрд руб. Это самые современные комплексы для магнитно-резонансной и компьютерной томографии; маммографическая система с опциями томосинтеза, контрастной маммографии и биопсии; ангиографическая система и современный аппарат для рентгенографии с универсальной телеуправляемой системой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уникальный сургутский Центр охраны материнства и детства примет первых рожениц до конца года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сургутский перинатальный центр, общественная приемка, губернатор Наталья Комарова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.04.2021 11:49 Мск Сургутский перинатальный центр прошел общественную приемку
Ранее 29.03.2021 08:10 Мск Перинатальный центр Сургута принят федеральными экспертами
Ранее 11.03.2021 08:45 Мск Пациентки перинатального центра Сургута смогут пользоваться телемедициной
Ранее 19.02.2021 09:35 Мск Названа дата открытия перинатального центра в Сургуте
Ранее 22.01.2021 12:40 Мск Перинатальный центр Сургута вскоре начнёт прохождение госэкспертизы
Ранее 30.11.2020 09:10 Мск Перинатальный центр Сургута стал лучшим медучреждением Югры
Ранее 13.11.2020 08:52 Мск В Югре открывается центр высоких биотехнологий
Ранее 13.05.2020 13:35 Мск В Сургуте сдвинут срок сдачи перинатального центра
Ранее 12.08.2019 16:20 Мск Перинатальный центр в Сургуте будет стоить властям Югры 18 миллиардов
Ранее 05.04.2019 08:56 Мск Судебные разбирательства югорских властей с "ВИС Инфраструктура" не помешают строительству перинатального центра
Ранее 31.10.2018 08:15 Мск Депутаты Сургута одобрили выделение денег из резервного фонда на перинатальный центр
Ранее 29.10.2018 10:15 Мск Около 10 миллионов власти Сургута направят на строительство подъездов к перинатальному центру
Ранее 02.08.2018 10:40 Мск В Сургутском центре охраны материнства и детства завершены общестроительные работы
Ранее 01.06.2018 22:42 Мск Сургутянки оценили строящийся перинатальный центр
Ранее 16.03.2018 08:20 Мск Сургутский перинатальный центр откроют осенью: сроки строительства сокращены вдвое
Ранее 17.10.2017 14:56 Мск На июль 2018 года перенесено открытие перинатального центра в Сургуте
Ранее 02.10.2017 10:30 Мск Сургутский перинатальный центр откроют в ноябре 2018 года
Ранее 07.09.2017 09:32 Мск Сроки сдачи перинатального центра в Сургуте переносятся. Здание будут поднимать на полтора метра
Ранее 01.03.2017 15:24 Мск Общественники оценили ход строительства перинатального центра в Сургуте
Ранее 01.02.2017 16:21 Мск В год здоровья в Сургуте откроют крупнейший в России перинатальный центр

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети