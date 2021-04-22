Нижневартовская ДШИ №2 модернизируется в рамках нацпроекта "Культура"

Культурная жизнь в столице Самотлора в 2021 году обогатится сразу несколькими важными проектами и получит дополнительные возможности для творческого развития юных вартовчан. Про предстоящий федеральный праздник Сабантуй, который пройдет в июне, Накануне.RU уже писало. Но не менее, наверное, важным и открывающим масштабные перспективы станет для города получение средств для обновления творческих школ в рамках реализации национального проекта "Культура" в муниципалитете.

Глава города Нижневартовска Василий Тихонов отметил беспрецедентность этого события: "За три года школы города впервые получили такую масштабную финансовую поддержку - более 110 млн рублей. На эти средства приобретаются музыкальные инструменты, музыкальная литература и современное оборудование, а также будут реконструированы мастерские декоративно-прикладного искусства ДШИ №2".

В результате реконструкции не просто увеличится площадь учреждения, а будет организована доступная среда для воспитанников с особенностями здоровья: отдельный вход для колясочников, пол с плавной линией уклона и санитарная комната. "Ремонт уже идёт. Когда мы узнали, что получим деньги, заключили дополнительное соглашение, провели в 2020 году опережающие закупки. 1 апреля начались поставки. По ремонту конкурс прошёл 11 января. Его выиграла компания "Альта-альянс". К 18 августа строители должны закончить работы. Пока всё идёт по графику, нарушений нет", - рассказала Накануне.RU директор ДШИ №2 Наталья Горина.

Сейчас в нижневартовской ДШИ №2 обучаются 750 учеников на бюджете и около 300 – на внебюджете. Направления обучения: музыкальное, художественное, театральное и хореографическое.. "Для "внебюджектников" – школьников от четырёх до семи лет у нас есть семь программ. Есть "лист ожидания" – очередь из учеников. Когда кто-то по каким-либо причинам уходит, звонят следующей в списке семье. Обучение по адаптированным программам в ДШИ №2 проходят 20 детей с особыми потребностями", - рассказала Наталья Горина.

В школе успешно работают мастерская «Югорский сувенир», выставочный зал и мультстудия «Сеёри-хохри». Деятельность мастерской декоративно-прикладного искусства «Югорский сувенир» уникальна. Она осуществляется сразу по двум направлениям: педагогическому и творческому. Здесь преподают молодые мастера высокого класса. Творческие работы художников-педагогов мастерской «Югорский сувенир» известны далеко за пределами Нижневартовска, и отмечены дипломами различного уровня.

Высокий уровень изделий декоративно-прикладное искусства школы отмечен окружным Фондом поддержки предпринимательства Югры. В результате чего Фондом предоставлено право размещения знака "Сделано в Югре" на художественных изделиях мастерской "Югорский сувенир", - отмечает директор ДШИ№2 Наталья Горина.

Успешная деятельность нижневартовских детских школ искусств отмечена на уровне Российской Федерации. По итогам ежегодного Общероссийского конкурса «50 Лучших школ искусств», учреждённого Министерством культуры РФ, обладателями высшей награды в области художественного образования являются три школы искусств города.

Ирина Воликовская, заместитель главы города, директор департамента по социальной политике отмечает, что ДШИ №2 и ДШИ№1 определены как участники нацпроекта «Культура» по результатам конкурсов, проведенных департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. "Все ДШИ Нижневартовска получили субсидии государственной поддержки на обновление материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов, современного оборудования и учебной литературы). В 2019 году уже модернизирована материальная база детской школы искусств №3 и детской музыкальной школы имени Ю.Д. Кузнецова. В 2021 году приобретаются музыкальные инструменты, интерактивное оборудование, мебель, учебная и нотная литература детскими школами искусств №1 и №2", - рассказала Ирина Воликовская.

Яна Гребнева, заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике пояснила, что все финансовые средства, выделенные на реализацию регионального проекта с муниципальным участием "Культурная среда", а это бюджеты трех уровней (федерального, регионального и муниципального), расходуются в рамках перечня, согласованного департаментом культуры автономного округа Югры и Министерством культуры Российской Федерации. "Эти перечни каждая школа искусств формировала, исходя из своей потребности", - отмечает Гребнева.

Всего в Нижневартовске работают четыре учреждения дополнительного образования детей, относящихся к виду "детская школа искусств", среди которых: 1 музыкальная школа, 3 школы искусств, в которых сегодня в рамках муниципального задания обучается 2692 человека, дополнительно на внебюджетных местах обучается 851 человек.

"Социально-экономический эффект участия в реализации нацпроекта "Культура" очевиден: новые инструменты, мультимедийные образовательные ресурсы и учебно-методическая литература являются хорошей базой для обучения юных талантов, для реализации на высоком уровне предпрофессиональных программ в области искусств", - говорит Яна Гребнева.

Директор ДШИ №2 Наталья Горина рассказала Накануне.RU, что деньги выделены по двум направлениям – на покупку музыкальных инструментов, оборудования, литературы (22,4 млн руб.) и ремонт помещений, которые до 2016 года использовали, как бассейн (9,5 млн руб.). Речь идёт о ремонте небольшого участка (чуть больше 100 квадратных метров) трёхэтажного здания школы. Там поменяют коммуникации, применят новые архитектурные решения, установят новое оборудование, пандус для инвалидов.

"Ученики и преподавательский состав с нетерпением ждали, когда начнется капитальный ремонт и реконструкция примыкающей части здания. К новому учебному году появятся дополнительный укомплектованный учебный класс и мастерская декоративно-прикладного искусства. Проекты кабинетов разрабатывались вместе с педагогами школы искусств", - подчеркивает Наталья Горина.

Что касается обновления "парка" музыкальных инструментов, то всего это коснется 44 наименований. "Появится в актовом зале второй рояль, он будет отечественного производства. Пополнится "парк" четырьмя фортепиано, их произведёт фабрика "Аккорд". Будут новые деревянные, медные духовые инструменты. Наконец-то будет туба, её ранее никогда не было. Народные инструменты купим. Балалайки, например, разного уровня – "учебные" и концертные. Струнно-смычковые и ударные инструменты также новые будут, пюпитры", - рассказывает Наталья Горина.

Также в школе появится современное интерактивное оборудование и мебель, устанавливается звуковое и световое оборудование, зеркала и станки в хореографических классах. Для юных художников приобретены натюрмортные столы, мольберты, стеллажи для сушки изделий. В реконструированных помещениях установят гончарные круги и печь для обжига керамических изделий. Для учеников будет оборудована отдельная смотровая зона с интерактивным экраном, которая позволит наблюдать за работой преподавателей. Такая площадка даст возможность организовать качественное обучение для особенных детей с учетом требований техники безопасности.

"Культура является важнейшим фактором роста качества жизни горожан. – отметил глава Нижневартовска Василий Тихонов. – Наш город активно включился в реализацию национального проекта "Культура", основной целью которого является обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для граждан. Оснащение учреждений культуры современной материально-технической базой и информационными ресурсами, квалифицированным персоналом, хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом повышает уровень образовательных программ в области искусств, доступность дополнительного образования для детей с особыми потребностями. Отмечу, что такого глобального обновления, которое позволяет осуществить нацпроект, давно не проводилось. Кроме того, у работников культуры появилось возможность повышать свои профессиональные знания на федеральных площадках".

И можно с уверенностью сказать, что идущее в рамках реализации нацпроекта "Культура" масштабное обновление ДШИ №2 откроет ее преподавателям и воспитанникам новые возможности в творческом развитии.