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Политика Свердловская область
Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Новая для России практика: все административные районы Екатеринбурга защитили стратегии развития

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в среду, 21 апреля 2021 года, провёл заседание Программного совета уральской столицы, на котором были рассмотрены стратегии развития трёх районов города до 2030 года. Аналогов рассматриваемых стратегий нет нигде в России, кроме столицы Урала.

Рассматривались стратегии Октябрьского, Орджоникидзевского и Кировского районов, остальные четыре района представили свои документы развития уже в прошлом году.

"Мы стали "пионерами" в подобных разработках. Уверен, что всё это самым благотворным образом скажется на развитии как каждой территории, так и всего города в целом", - отметил Алексей Орлов.

Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов(2020)|Фото: Накануне.RU

Глава администрации Октябрьского района Игорь Костенко сообщил, что соответствующий проект стратегии социально-экономического развития прошёл общественные слушания. В планах районного руководства - к 2030 году создать все условия для роста населения, увеличения уровня средней заработной платы и сохранения высоких темпов ввода жилья. В частности, руководитель района поделился планом развития Новокольцовского микрорайона, где будут развёрнуты площадки Всемирных студенческих игр 2023 года. По словам Игоря Костенко, вся возведённая инфраструктура по окончании состязаний перейдёт Уральскому федеральному университету и жителям Октябрьского.

Исполняющая обязанности главы администрации Орджоникидзевского района Елена Ситкова, в свою очередь представила аудитории стратегию развития самой населённой территории мегаполиса. По её словам, до 2030 года в районе будут построены 2 новые поликлиники и отделение неотложной помощи, реконструированы 3 школы, а на месте аварийного и ветхого жилья будут возведены современные жилые кварталы и рекреационные зоны.

екатеринбург орджоникидзевский район стела уралмаш(2007)|Фото: Накануне.ru

Стратегию развития Кировского района представил исполняющий обязанности главы администрации Владимир Боликов, рассказавший об уникальных производствах, расположенных на вверенной ему территории, мощных образовательных комплексах и развитой транспортной инфраструктуре района. По его словам, главная задача для дальнейшего развития района - формирование новых зон жилой и общественно-деловой застройки, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, развития на территории Шарташского и Калиновского микрорайонов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.

Представленные стратегии развития трёх районов были признаны Программным советом успешными - документы получились комплексными, учитывающими все основные показатели жизни территорий. С учётом внесённых предложений и доработок принято решение их одобрить.

"Я благодарен всем участникам Программного совета за прозвучавшие вопросы, предложения, замечания и дискуссию по представленным проектам. В масштабе страны они уникальны. До 1 сентября мы утвердим эти документы и будем двигаться дальше в соответствии с ними", - подвёл итог обсуждения Алексей Орлов, поздравив собравшихся с Днём местного самоуправления.

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Новая для России практика: все административные районы Екатеринбурга защитили стратегии развития

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Теги: стратегия развития, Алексей Орлов



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