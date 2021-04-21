21 Апреля 2021
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Политика
Шествие в поддержку Навального, Екатеринбург (2021) | Фото: Накануне.RU

Официально: В Екатеринбурге в несанкционированной акции принимали участие 2500 человек. "Остальные 2500 просто шли мимо"

Министерство общественной безопасности Свердловской области уточнило количество участников несанкционированной акции в Екатеринбурге. По новым данным, участников оказалось 2,5 тыс. человек. Ранее власти региона сообщали, что в акции принимают участие порядка 5 тысяч человек.

"По уточненной оценке на 20.50 (18.50 мск), учитывающей, что многие люди в вечернее время возвращались с работы домой или следовали по иным делам, число непосредственных участников несанкционированной публичной акции в Екатеринбурге составляет порядка 2,5 тысячи человек", - сказали в министерстве (цитата по РИА Новости).

Напомним, акция в Екатеринбурге завершилась, шествие прошло мирно, задержали несколько наиболее активных участников

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Официально: В Екатеринбурге в несанкционированной акции принимали участие 2500 человек. "Остальные 2500 просто шли мимо"

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