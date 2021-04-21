21 Апреля 2021
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Политика
(2021) | Фото: Накануне.RU

Провокатора, уговаривавшего людей "организоваться" на акции протеста в Екатеринбурге, задержали

В Екатеринбурге задержали молодого человека, который призывал участников несанкционированной акции "организоваться".

Он продолжительное время выступал среди группы людей, расположившейся на набережной у ККТ "Космос", критиковал работу штабов Навального и кричал, что "Леха там умирает". Окружающие подбадривали его свистом и аплодисментами, но организовываться не пытались.

(2021)|Фото: Накануне.RU

(2021)|Фото: Накануне.RU

Итогом выступления стало задержание оратора. Для этого на него набросились сразу около 10 сотрудников охраны правопорядка в бронежилетах и касках. Совместными усилиями они скрутили провокатора и погрузили в полицейскую машину

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Провокатора, уговаривавшего людей "организоваться" на акции протеста в Екатеринбурге, задержали

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