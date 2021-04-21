Провокатора, уговаривавшего людей "организоваться" на акции протеста в Екатеринбурге, задержали

В Екатеринбурге задержали молодого человека, который призывал участников несанкционированной акции "организоваться".

Он продолжительное время выступал среди группы людей, расположившейся на набережной у ККТ "Космос", критиковал работу штабов Навального и кричал, что "Леха там умирает". Окружающие подбадривали его свистом и аплодисментами, но организовываться не пытались.

Итогом выступления стало задержание оратора. Для этого на него набросились сразу около 10 сотрудников охраны правопорядка в бронежилетах и касках. Совместными усилиями они скрутили провокатора и погрузили в полицейскую машину