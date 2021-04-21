В Екатеринбурге началось шествие сторонников Навального - уже есть задержанные

В Екатеринбурге стартовала несанкционированная акция за освобождение Алексея Навального. Место сбора было изменено с пересечения улиц Вайнера-Попова на Мылышева-8 марта.

Шествие началось, люди скандируют лозунги "Россия будет свободна", "Свободу Навальному", "Россия будет счастливой". По предварительным оценкам очевидцев, в акции принимают участие 3-4 тыс. человек. Преимущественно это молодые люди.

К настоящему моменту трое человек уже задержаны.

В колонне замечен и экс-глава города Евгений Ройзман, у которого уже есть два административных протокола за участие в незаконных митингах. Третий может грозить уголовным делом.

Из-за перекрытия улиц, которое объяснили проведением репетиции парада, в городе большие пробки.