21 Апреля 2021
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палата представителей сша, американский флаг, сша (2020) | Фото: newsarium.org

Россия высылает 10 американских дипломатов – МИД РФ

Министерство иностранных дел России вручило заместителю посла США в Москве ноту, в которой десять сотрудников американского диппредставительства объявляются персонами нон грата и высылаются из страны. Они должны покинуть Россию до 22 мая, передает РИА Новости.

На прошлой неделе Госдепартамент США выслал десять российских дипломатических работников, заявив, что среди них есть сотрудники спецслужб.

Напомним, сегодня во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин прокомментировал недружественные действия со стороны США и других стран Запада. "Мы готовы к сотрудничеству и не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как слабость, он должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих нашей безопасности и целостности страны, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели... Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она проходит, мы будет определять сами в каждом конкретном случае", - заявил Путин.

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Россия высылает 10 американских дипломатов – МИД РФ

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Теги: высылка дипломатов, мид рф, госдеп сша



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