СМИ сообщили о 100 задержанных на акциях в поддержку Навального

На акциях в поддержку Алексея Навального в целом по стране задержано около сотни человек, сообщает "ОВД-Инфо". По данным "Коммерсанта", в городах Дальнего Востока на акции собралось в среднем 150-300 человек, в Якутии акция не состоялась, а задержания были единичные. Иная ситуация в Новосибирске и Иркутске: по оценкам издания "Тайга.Инфо", там собралось 2-4 тыс. человек. Протестующие требуют допустить врачей к Алексею Навальному и освободить его.