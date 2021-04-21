21 Апреля 2021
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Строительство метро в Челябинске (2020) | Фото: Челябметрострой

Челябинская область получит инфраструктурный кредит на реализацию проекта достройки метро

Проект Челябинского метрополитена будет реализован с использованием бюджетно-инфраструктурного кредита. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, комментируя сегодняшнее послания президента России Федеральному собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Владимир Путин во время послания сообщил, что Челябинск на базе проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта.

Алексей Текслер рассказал, что региональные власти работают над тем, чтобы вписать проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска. В конце февраля губернатор обсудил планы дальнейшего развития метрополитена с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

"У нас есть сегодня обновленное проектное решение по развитию метрополитена в Челябинске и то, что сегодня прозвучало, то, что Президент в Послании включил этот пункт, для меня это значит, что мы этот проект точно реализуем вместе с федеральным центром. Мы будем использовать современные инфраструктурные возможности финансирования - бюджетно-инфраструктурные кредиты для этих целей. Но то, что проект состоится, у меня никакого сомнения уже нет. Технические решения мы определили, есть политические решения. Мы внесем изменения - впишем проект в новую маршрутную сеть. Очень скоро я подробнее об этом скажу. Самое важное, что мы услышали от Президента – что проект будет реализован. Для меня лично это большая победа. Это радостная новость для всех жителей региона и Челябинска", - рассказал глава региона.

Среди важных решений президента Алексей Текслер отметил инициативу о реструктуризации, как коммерческих кредитов, так и кредитов, которые были выдана на ковид.

"Для нас актуальна тема бюджетного кредита, который мы получили в прошлом году и в июле должны были отдать – это почти 5, 3 млрд рублей. Сейчас этот кредит будет реструктуризирован до 2029 года. Для нас это важное решение", - подчеркнул он.

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Челябинская область получит инфраструктурный кредит на реализацию проекта достройки метро

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Теги: метро, Алексей Текслер, Владимир Путин, метрополитен, кредит,



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