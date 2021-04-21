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Общество Тюменская область
Бухгалтер (2016) | Фото: topre.ru

Бывший главный бухгалтер тюменского центра культуры сядет за хищение 27 млн рублей

Бывший главный бухгалтер "Районный центр культуры и досуга" Заводоуковского городского округа осуждена за хищение свыше 27 млн руб. из бюджета культурного учреждения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, женщина предоставляла в банк недостоверное реестры на зачисление зарплаты и иных выплат, в которых завышала себе зарплату. Помимо этого, злоумышленница также включала в документы свою сноху, которая никогда не работала в учреждении, и своего сына, который будучи несовершеннолетним временно подрабатывал в центре во время летних каникул. Имея доступ к банковским картам своих родственников, подсудимая распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Более 27 млн она украла в период с января 2012 по ноябрь 2019 г.

"Нарушения при оплате труда были выявлены в ноябре 2019 г. в ходе внеплановой проверки комитета по культуре администрации Заводоуковского городского округа. Во время следствия и суда женщина частично возместила ущерб на сумму свыше 1,5 млн руб.", - сообщили в прокуратуре.

Заводоуковский районный суд Тюменской области приговорил злоумышленницу к четырем годам исправительной колонии общего режима и взыскал с нее в пользу центра культуры и досуга более 25 млн руб. в счет возмещения причиненного ущерба.

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Бывший главный бухгалтер тюменского центра культуры сядет за хищение 27 млн рублей

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Теги: центр культуры, хищение, бухгалтер



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